Число иностранцев в здравницах Беларуси в 2022 году увеличилось более чем на треть

Число иностранцев, прошедших санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Беларуси в 2022 году, увеличилось на 35%. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на совещании об итогах работы по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения за 2022 год и задачах на 2023-й.

"Санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Беларуси прошли более 188 тыс. иностранных граждан, что на 35% больше, чем в 2021 году (139,4 тыс. человек), но на 22% меньше, чем в рекордном по этому показателю 2019 году (242,8 тыс. человек). Выручка от экспорта белорусских лечебно-оздоровительных услуг составила более Br245 млн, что в 1,7 раза выше, чем в 2021 году (Br146,2 млн), и на 14% выше, чем в 2019 году (Br215,6 млн)", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Директор центра добавил, что наибольший объем выручки от экспорта услуг из расчета на одно койко-место в 2022 году был достигнут санаторно-курортными организациями Гродненской области, составив Br11,4 тыс.

По материалам belta.by.