Число детей среди заболевших COVID-19 увеличивается

Среди заболевших COVID-19 преобладают взрослые, но число детей увеличивается, сообщила журналистам заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

"В структуре заболевших в целом, конечно, преобладает взрослое население, но вместе с тем постепенно увеличивается и количество детей, которые заболевают", - сказала Алла Дашкевич.

По ее словам, результаты молекулярно-генетического мониторинга свидетельствуют о том, что еженедельно увеличивается количество инфицированных омикроном. "Цифры по регионам отличаются. Например, в Минске по результатам дозорного исследования, по результатам тех проб, которые были доставлены для проведения исследования, более 80% действительно это омикрон", - отметила заведующая отделом.

Что касается иммунизации подростков, она проводится как в организациях здравоохранения, так и при необходимости в учреждениях образованиях - при формировании достаточного количества желающих детей прививочные бригады выезжают на места.