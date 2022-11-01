Четыре уголовных дела из-за нарушений законодательства о ценах возбуждено в Могилевской области

В Могилевской области прокуратура выявила нарушения порядка формирования цен. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации регионального ведомства.

Органы прокуратуры Могилевской области провели надзорные мероприятия на 846 объектах торговли региона, где выявили 11 нарушений порядка формирования цен. Кроме того, прокуроры инициировали проведение 42 проверок в порядке статей 173 и 174 Уголовно-процессуального кодекса, возбудили одно уголовное дело, поручили подготовить к рассмотрению одно дело об административном правонарушении по ч.1 ст.13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

"Всего по фактам нарушений законодательства о ценообразовании правоохранительные органы Могилевской области возбудили 4 уголовных дела. В отношении подозреваемых органы прокуратуры санкционировали избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в пресс-службе.

В прокуратуре также отметили, что на первоначальном этапе выполнения Директивы Президента от 6 октября 2022 года №10 "О недопустимости роста цен" работа городских и районных исполкомов и иных заинтересованных организаций была явно недостаточной. Так, она сводилась к обобщению полученной от нижестоящих органов числовой информации о результатах мониторинговых мероприятий в сфере ценообразования в табличной форме. "Контрольно-организационных мер не принималось, отсутствовал единый подход к формированию мониторинговых групп и порядку проведения проверочных мероприятий, что указывало на формализм в их работе", - подчеркнули в ведомстве.

Для координации деятельности и устранения недостатков в работе контролирующих органов в сфере ценообразования при прокуроре Могилевской области проведено межведомственное совещание, по результатам которого выработаны конкретные мероприятия для повышения эффективности контроля. В адрес председателя Могилевского облисполкома направлена информационная записка о состоянии законности в названной сфере.