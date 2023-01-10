Четыре человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

В Беларуси за сутки при пожарах погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 9 января в 20.05 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Хуторской в агрогородке Хатежино Минского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1977 года рождения. В этот же день в 23.29 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Красный Октябрь Пуховичского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1969 года рождения, неработавший.

Сегодня в 4.16 стало известно о пожаре в нежилом доме по ул.Набережной в агрогородке Тимоново Климовичского района. На пожаре обнаружен погибший гражданин, который самовольно проник в дом. В этот же день в 4.44 сообщили о пожаре в жилом доме в д.Бабичи Чечерского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1948 года рождения, пенсионер.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.