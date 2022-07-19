Четверо могилевчан стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на Br5 млн

Несколько могилевских индивидуальных предпринимателей стали фигурантами одного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Преступную схему такого бизнеса выявили сотрудники УДФР КГК по Могилевской области. Во время расследования следователи смогли установить нескольких предпринимателей, которые с 2011 по 2020 год проводили незаконные финансовые операции, используя для этого субъектов хозяйствования из России и Беларуси.

Как было установлено, 57-летний предприниматель руководил несколькими субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории Беларуси и России. Используя эти организации, он проводил незаконные операции по обналичиванию денежных средств и помогал составлять подложные документы бизнесменам, которые с его помощью уклонялись от уплаты налогов. "Следователи установили 8 клиентов-предпринимателей, часть из которых уже привлечена к установленной законом ответственности", - отметили в УСК.

"Из материалов уголовного дела следует, что 55-летний директор вместе с 61-летним заместителем силами возглавляемых ими предприятий оказывали российским заказчикам услуги по пошиву одежды из давальческого сырья. Однако при этом в учете выполненные операции они не отражали, в результате чего была занижена налоговая база. Вместо этого выполненные работы они оформляли подложными документами от имени подставных фирм, а выручку, полученную от российских заказчиков, обналичивали и скрывали от учета возглавляемых ими предприятий", - рассказали следователи.

Помимо этого, было выявлено, что 52-летний мужчина, собственник нескольких белорусских юридических лиц и фактический руководитель нескольких российских организаций, уклонялся от уплаты налогов сам и помогал другим проводить преступные махинации. Для легализации денег, полученных благодаря преступной схеме, мужчина перечислил их под видом личного дохода на свой расчетный счет по подложным документам. Кроме того, он внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чем искусственно создал условия для возврата денежных средств из государственного бюджета.

"Сейчас еще четверо человек, пользовавшихся такой схемой, также привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", - отметили следователи.

Искажение налоговой отчетности повлекло неуплату в республиканский бюджет налогов на общую сумму почти Br5 млн. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму почти Br4,5 млн. Во время расследования обвиняемые возместили ущерб в сумме более Br1,2 млн. Мужчины свою вину признали.

В зависимости от роли каждого в преступной схеме действия фигурантов квалифицированы по ряду статьей УК. Действия 57-летнего мужчины квалифицированы по статье "Пособничество в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в значительном и крупном размерах". Действия 55-летнего директора и его 61-летнего заместителя - "Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере". Еще один бизнесмен, 52-летний мужчина, обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, а также уклонении от уплаты налогов в крупном размере. К двоим обвиняемым (52 и 57 лет) применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим мужчинам (55 и 61 года) назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.