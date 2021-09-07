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Происшествия

Четверо бобруйчан похитили с предприятия более 60 кг свинины и говядины (видео)

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Четверо бобруйчан похитили с предприятия более 60 кг свинины и говядины (видео)

Факт кражи мясной продукции выявили сотрудники отдела охраны в Бобруйске в ходе проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению хищений в сфере АПК. Как сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД, удалось установить, что причастны к преступлению четверо работников предприятия.

- Мужчины действовали по четко спланированной схеме: около одиннадцати вечера двое перебрасывали мясные полуфабрикаты через забор, третий следил за охранником, который совершал обход территории, а четвертый должен был складывать мясо в багажник машины, - отметили в ведомстве.

Общий ущерб, причиненный предприятию, составил свыше 600 рублей. Более 60 кг мяса говядины и свинины подозреваемые планировали использовать в личных целях, излишки – продать.

Возбуждено уголовное дело.

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