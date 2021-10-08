Чествовали работников культуры Могилевской области
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Церемония награждения ко Дню работников культуры состоялась 7 октября в Могилеве.
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры региона и в связи с профессиональным праздником лучшие представители сферы были удостоены почетных грамот и благодарностей.
Фото Галины Гаврилович
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