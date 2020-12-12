Честь, достоинство, мужество. Военнослужащие 83-его инженерно-аэродромного полка принятия Военную присягу. Фото
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