Червяков: в стране выстроена системная работа по вовлечению малого бизнеса в импортозамещение

В Беларуси выстроена системная работа по вовлечению малого бизнеса в импортозамещение. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время конференции по импортозамещению, которая проходила на площадке Минского тракторного завода, сообщает БЕЛТА.

"Системная работа по вовлечению малого и среднего бизнеса в импортозамещение выстроена и ведется с использованием трех механизмов, - сказал он. - Первый механизм - финансовая поддержка импортозамещающих проектов. Широкую линейку доступных продуктов предлагает банковская система страны. К концу года будет профинансировано порядка 490 проектов на более чем Br200 млн. Выгодные займы для микро- и малых предприятий предоставляет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства. Уже отобрано 30 проектов на Br3,6 млрд".

Вторым механизмом министр экономики назвал выстраивание коммуникации между государственными организациями и частным производственным бизнесом. "Такую задачу поставил перед нами глава государства на Всебелорусском народном собрании. Для этого Минэкономики совместно с фондом организует контактно-кооперационные биржи на крупных госпредприятиях. Всего проведено 20 мероприятий с участием 450 субъектов хозяйствования. Такие переговоры значительно ускоряют поиск деловых партнеров и создание кооперационных цепочек", - подчеркнул он.

По словам Александра Червякова, третий механизм успешного импортозамещения - это электронные торговые площадки. Еще в мае цифровую платформу по импортозамещению создала Белорусская товарная биржа. "Мы видим, что интерес к этому механизму растет: с мая там совершено более 11 тыс. сделок на Br80 млн. Однако сейчас ситуация складывается так, что там представлено 90% продавцов и 20% покупателей. Подведомственным предприятиям необходимо более широко использовать данный инструмент для поиска партнеров и рынков сбыта", - акцентировал внимание министр.

Подводя итоги своего выступления, Александр Червяков отметил, что высокая результативность всех названных механизмов позволит значительно ускорить внедрение отечественных аналогов иностранных комплектующих, повысить степень локализации белорусских товаров и стимулировать создание новых импортозамещающих производств.

После конференции на площадке МТЗ прошла очередная контактно-кооперационная биржа. Во время мероприятия представители малого бизнеса получили возможность обсудить на месте условия и сроки поставок своей продукции с руководителями предприятий, конструкторами и инженерами.

Участниками тематической конференции стали представители Министерства промышленности, Министерства экономики, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, руководители ведущих предприятий: МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа, Минского подшипникового завода, концерна "Белнефтехим" и др.