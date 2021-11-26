«Черная пятница» добралась и до бобруйчан

Сейчас Черная пятница открывает сезон распродаж и покупок подарков. Однако изначально она имела гораздо менее позитивный смысл.

Выражение «Черная пятница» возникло во второй половине XIX века, и оно не имело ничего общего с шопингом. В пятницу 24 сентября 1869 года в США произошел крах рынка, вызванный падением цен на золото. Экономика Америки не могла оправиться от этого кризиса несколько лет.

Однако времена меняются, и спустя столетие первое значение «Черной пятницы» было позабыто. В 50-60-х годах XX века его начали использовать полицейские Филадельфии для обозначения… автомобильных пробок. Каждый год в пятницу после Дня благодарения город заполняли желающие купить новогодние подарки. Они вызывали заторы на дорогах и столпотворения в магазинах, провоцируя недовольство офицеров полиции.

В наши дни многие американцы берут выходной в Черную пятницу, чтобы вместе с семьей отправиться за покупками. В 50-х ситуация немного отличалась: сотрудники магазинов брали больничные из-за наплыва посетителей. Автор статьи 1951 года «Советы для хороших человеческих отношений с руководителями производства» описывает Черную пятницу так:

«Пятница после Дня благодарения – это болезнь, уступающая по своим последствиям только бубонной чуме. По крайней мере, так думают те, кому нужно выходить на работу в Черную пятницу. Половина сотрудников отсутствует, оправдываясь справкой о болезни».

Позитивный PR

Период после Дня благодарения и до Рождества – самый прибыльный для владельцев магазинов. Поэтому еще в 60-х бизнесмены задумались о том, чтобы придать выражению «Черная пятница» новый, более позитивный смысл. В Филадельфии проводились рекламные кампании, которые были нацелены на формирование положительного образа этого события. «Лучший день в году, чтобы отправиться за покупками с семьей» – так СМИ описывали Черную пятницу.

Была даже предпринята попытка переименовать «Черную пятницу» в «Большую пятницу», чтобы провести параллель с огромными скидками, но новое название не прижилось.

А что сейчас?

В настоящее время Черная пятница вышла за границы штата Филадельфия: похожие акции можно встретить по всему свету. Тем не менее, это событие все еще проходит наиболее масштабно в США. Черная пятница стала поводом для проведения разнообразных развлекательных событий, например, знаменитого Парада Дня благодарения Macy’s в Нью-Йорке. Впервые это мероприятие было организовано в 1924 году, чтобы привлечь посетителей в универмаг Macy’s на следующий день, в Черную пятницу.

Светлая и темная сторона Черной пятницы

Отношение к Черной пятнице неоднозначное.

У большинства американцев она ассоциируется с праздником, шансом совершить выгодные покупки. Некоторые издания даже называют Черную пятницу «лучшим днем для покупки телевизора».

Однако есть и противоположная точка зрения. В последние годы магазины США начинают отказываться от Черной пятницы, мотивируя это тем, что после Дня благодарения сотрудникам и покупателям лучше провести время с семьей. Плохую репутацию этому событию также создают случаи травм и смертей, которые происходят каждый год из-за давки на распродажах.

Тем не менее, Черная пятница остается самым прибыльным периодом в году. Согласно статистике, в США продажи составляют миллиарды долларов всего за день. Так возникла новая ассоциация с названием: «in the black» в английском языке означает «выйти в плюс», то есть получить прибыль.