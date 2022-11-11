Через музыку, творчество и игру: как в «Вере» помогают особенным детям

Сейчас в инклюзивном центре «Веры» в разгаре учебный год. Каждый день в здание Центра помощи «Вера» по улице Репина приходят десятки особенных детей. Это ребята разного возраста, с различными диагнозами, но каждый из них получает возможность творить, самореализовываться и развивать свои навыки. Занятия для детей – это наша принципиальная позиция – проходят абсолютно бесплатно. Обеспечены дети и всем необходимым – канцелярскими товарами, материалами для творчества, дидактическими пособиями, рабочими тетрадями и многим другим.
Работа с особенными детьми строится по пяти направлениям, каждое из которых помогает развивать те или иные способности. Конечно, лучший эффект они дают в комплексе. А сейчас подробнее расскажем о занятиях. К слову, каждому из направлений в расписании Центра посвящен определенный день недели.
Например, по понедельникам проходят занятия по арт-терапии. Этот вид терапии – один из самых безопасных и эффективных способов адаптации детей, повышения их самооценки и уверенности в себе. Причем, подходят такие занятия для всех детей независимо от возраста и их диагноза.
На арт-терапии дети знакомятся с творчеством известных художников, но самое главное, что они сами создают настоящие шедевры. Причем, во время работы над картиной дети не только рисуют, но и вырезают, клеят, лепят, используют различные материалы и творческие техники. Все это помогает ребенку разнообразить тактильные ощущения, развить моторику и улучшить сенсорные навыки.
«Все занятия проходят с элементом игры. Мы обязательно обыгрываем какой-то сюжет, постепенно перенося образ на бумагу. Ведь наша задача заключается в том, чтобы раскрыть творческие способности ребенка и помочь ему получить радость от процесса», – подчеркивает педагог инклюзивного центра Татьяна Селина.
Каждый вторник актовый зал Центра «Вера» превращается в музыкально-танцевальную студию. Занятия этого направления проходят в группах по несколько детей. Никаких ограничений для детей нет. Возраст и диагноз значения не имеют.
Такие занятия направлены на развитие чувства ритма, музыкальности, физических способностей ребенка. А еще помогают детям социализироваться, получить навыки взаимодействия в коллективе.
Изюминка занятий в том, что на них звучат произведения композиторов-классиков. Это также благотворно влияет на развитие ребят.
Во время занятий дети разучивают движения, танцы и песни, а еще играют на простейших музыкальных инструментах – бубнах, кастаньетах, ксилофонах и ложках. А еще, что важно, каждое из занятий студии посвящено познанию окружающего мира. Ребята знакомятся с цветами радуги, явлениями природы, запоминают названия деревьев и животных. Познавательный компонент занятий облекается в игровую форму, чтобы дети не заскучали.
Песочная терапия – одно из самых любимых направлений у детей. Почему? Потому что все любят играть в песочнице. Для занятий, к слову, используются два вида песка – кинетический и сухой кварцевый. Каждый из них позволяет получить разные тактильные и сенсорные ощущения. Например, кварцевый песок подходит для расслабления и заземления эмоций, а кинетический -поможет научить ребенка лепить, развить моторику.
А еще дети любят песочную терапию за то, что каждое занятие – это путешествие в сказку. Ребята в песочнице по ролям разыгрывают тот или иной сюжет. Во время игры они выполняют различные задания, учат цифры и развивают навыки счета, улучшают мелкую моторику. Немаловажен и тот факт, что через сказочные сюжеты ребенок получает опыт разрешения житейских ситуаций.
По четвергам в инклюзивном центре «Веры» проходя образовательные занятия. Название этого курса говорит само за себя. Он направлен на развитие познавательной и игровой деятельности у детей, а также на изучение цифр и букв, улучшение навыков чтения и счета. Кроме того, по итогам курса они улучшают графомоторные навыки, кто-то начинает лучше писать, кто-то считать. Позитивно влияют эти занятия на развитие памяти, логического мышления и восприятие окружающего мира.
Инклюзивный театр – это еще одно из направлений работы с особенными детьми! Занятия в театральной студии посещают более 20 мальчишек и девчонок. Роли находятся для каждого, диагноз, возраст, физические или интеллектуальные способности значения не имеют.
К слову, работает при театре и творческая мастерская. Юные артисты вместе с педагогом и родителями создают все необходимое для выступлений – это и куклы, и декорации, и другие театральные аксессуары.
Несколько раз в год инклюзивный театр представляет зрителям спектакли. Чаще всего постановка посвящена той или иной поре года. Например, совсем недавно в театре прошла премьера осеннего спектакля-мюзикла «В сказочном морковном лесу». А сейчас идут репетиции новогодней постановки.
Вышел наш инклюзивный театр и на международный уровень. Спектакль «Потерянная пуговичка» в 2021 году награжден двумя дипломами Всероссийского театрального фестиваля «Букет марионеток». Наши особенные артисты завоевали приз зрительских симпатий, а также были лучшими в номинации «Театр без границ».
С каждым годом растет количество особенных детей, которые посещают занятия в инклюзивном центре. Мы же со своей стороны стремимся расширить и количество, и качество предоставляемых им услуг. Например, в начале этого учебного года презентован курс онлайн-занятий по арт-терапии. Теперь родители особенных детей, которые по разным причинам не посещают Центр, смогут заниматься дома.
Сейчас продолжается ремонт левого крыла здания Центра помощи «Вера» по улице Репина, 5а. Там мы планируем разместить сенсорную комнату, а также кабинеты для работы педагога и психолога. Правда, из-за нехватки финансирования ремонт затянулся. Сейчас в этих помещениях осталось лишь смонтировать потолок.
Но и проведение ремонта, и функционирование инклюзивного центра возможны лишь благодаря пожертвованиям неравнодушных людей и организаций. Именно благодаря этому, мы можем абсолютно бесплатно помогать особенным детям учиться, развиваться, реализовывать себя в творчестве!