Через музыку, творчество и игру: как в «Вере» помогают особенным детям

Сейчас в инклюзивном центре «Веры» в разгаре учебный год. Каждый день в здание Центра помощи «Вера» по улице Репина приходят десятки особенных детей. Это ребята разного возраста, с различными диагнозами, но каждый из них получает возможность творить, самореализовываться и развивать свои навыки. Занятия для детей – это наша принципиальная позиция – проходят абсолютно бесплатно. Обеспечены дети и всем необходимым – канцелярскими товарами, материалами для творчества, дидактическими пособиями, рабочими тетрадями и многим другим.

Работа с особенными детьми строится по пяти направлениям, каждое из которых помогает развивать те или иные способности. Конечно, лучший эффект они дают в комплексе. А сейчас подробнее расскажем о занятиях. К слову, каждому из направлений в расписании Центра посвящен определенный день недели.

Например, по понедельникам проходят занятия по арт-терапии. Этот вид терапии – один из самых безопасных и эффективных способов адаптации детей, повышения их самооценки и уверенности в себе. Причем, подходят такие занятия для всех детей независимо от возраста и их диагноза.

На арт-терапии дети знакомятся с творчеством известных художников, но самое главное, что они сами создают настоящие шедевры. Причем, во время работы над картиной дети не только рисуют, но и вырезают, клеят, лепят, используют различные материалы и творческие техники. Все это помогает ребенку разнообразить тактильные ощущения, развить моторику и улучшить сенсорные навыки.