В Великобританию хотели провезти «лишние» тату-машинки и музыкальные инструменты

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения оборудования для нанесения тату и музыкальных деревянных инструментов стоимостью свыше 142 тыс. рублей, сообщают на customs.gov.by.

Грузовой автомобиль VOLVO, который направлялся в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, следовал транзитом через пункт пропуска «Козловичи». Перевозчик предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о перемещаемых оборудовании и приспособлениях для нанесения тату, музыкальных деревянных инструментах (маракасы, кастаньеты).

При проведении таможенного досмотра установлено, что количество фактически находящегося в грузовике товара на 74 тыс. единиц больше, чем указано в документах.

Предварительная оценочная стоимость незаявленного составила более 142 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 15.4 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

По материалам Брестской таможни

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