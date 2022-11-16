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Чемпионат по скоростному сбору спилс-карт «Ведаю Беларусь» состоялся в Бобруйске

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Чемпионат по скоростному сбору спилс-карт «Ведаю Беларусь» состоялся в Бобруйске

10 ноября в торгово-экономическом колледже среди учащихся состоялся чемпионат по скоростному сбору спилс-карт «Ведаю Беларусь».

Главной задачей участников было правильно за наименьшее время собрать карту Беларуси, состоящую из магнитных игровых элементов, имеющих визуальную форму географических границ районов Беларуси.

Приняли участие в чемпионате три сборные команды из 15 учащихся. Борьба была долгой и упорной. Призовые места распределились следующим образом:
1 место: команда «Дрим-тим»;
2 место: команда «Спилсы»;
3 место: команда «Убойная сила».

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