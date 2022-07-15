Чемпионат Могилевского областного управления Департамента охраны по компакт-спортингу

На базе стрелкового клуба «Дубрава» сотрудники подразделений охраны Могилевской области приняли участие в чемпионате Могилевского областного управления Департамента охраны по компакт-спортингу.

Компакт-спортинг — это один из видов спортивно-охотничьей стрельбы, объединяемых общим термином — спортинг, отличающийся тем, что стрельба серии 25 мишеней производится на ограниченных площадях, либо стандартных площадках круглого и траншейного стендов, либо на площадках размеров, приближенных к ним.

Максимальная дальность поражения мишеней составляет не более 35 м. относится к числу, пожалуй, самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы.

Заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны — начальник отдела идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Васковский Дмитрий на торжественном открытии обратился к участникам с приветственным словом и пожелал всем удачи на пути к победе.

По результатам набранных очков, победные места среди сотрудников распределились следующим образом:

1 место у милиционера-водителя группы задержания строевого подразделения милиции Чаусского отделения охраны старшины милиции Подлужного Алексея;

2 место у милиционера-группы задержания роты милиции Климовичского отдела охраны старшины милиции Тамулениса Андрея;

3 место у старшего инспектора отделения комплектования отдела идеологической работы и кадрового обеспечения Могилевского областного управления охраны майора милиции Иванюшина Александра.

Среди подразделений:

1 место у команды Чаусского отделения охраны;

2 место у Климовичского отдела охраны;

3 место у Могилевского областного управления охраны.

ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления