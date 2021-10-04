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Спорт

Чемпионат Бобруйска по мини-футболу

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Чемпионат Бобруйска по мини-футболу

В субботу 2 октября в 13:00 в новом спортивном комплексе "Техас" был дан старт третьему открытому чемпионату Бобруйска по мини-футболу. В этом сезоне участие принимает рекордное количество команд - 26. Они разделены на две лиги: в высшей лиге - 10, в первой - 16. Кроме бобруйских коллективов, старт в турнире взяли и команды из Кличева, Осиповичей и Елизово.

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