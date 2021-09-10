Чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике пройдет в Могилеве с 15 по 17 сентября. Во Дворце гимнастики «Багима» за место на пьедестале поборются 70 спортсменов 2007 г.р. и старше со всех регионов страны и города Минска. В числе участников выступит член национальной команды Беларуси, призер Чемпионата Европы 2020 года в Турции Егор Шарамков.

Программа соревнований:

15 сентября

13.00 - 15.00 - прием заявок, регистрация участников соревнований

13.30 - 17.30 - официальное опробование снарядов (женщины), свободное опробование (мужчины)

17.30 -18.00 - совещание судей, представителей и тренеров

16 сентября

09.30 - 10.30 - разминка (мужчины)

10.30 - 12.30 - соревнования (мужчины)

12.30 - 13.20 - разминка 1 поток (женщины)

13.20 - 15.00 - соревнования 1 поток (женщины)

15.00 - 15.50 - разминка 2 поток (женщины)

15.50 -17.30 - соревнования 2 поток (женщины)

17 сентября

09.00 - 10.00 - разминка (мужчины, женщины)

10.00 - 13.30 - финальные соревнования в отдельных видах многоборья

14.00 - 14.30 - церемония награждения победителей и призеров.

Вход на соревнования свободный.