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Спорт

Чемпионат Беларуси по гандболу. Кто лидирует?

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Чемпионат Беларуси по гандболу. Кто лидирует?

Фавориты женского чемпионата Беларуси по гандболу одержали победы в очередных матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны гандболистки "Гомеля" на своей арене в упорном противостоянии обыграли гостей из "Городничанки" с разницей в три мяча - 27:24. Это пятая виктория гомельчанок в пяти проведенных поединках. Их главный конкурент "БНТУ-БелАЗ" также идет без потерь, переиграв в 5-м туре в Бресте местный клуб "Виктория-Берестье" со счетом 38:33.

У "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" стало по 10 очков из 10 возможных. По 4 балла имеют "Виктория-Берестье" и бобруйская "Березина".

Таблицу мужского первенства возглавляет чемпион страны "Мешков Брест", у которого 11 очков после 6 проведенных встреч. Всего на балл отстает минский СКА, по 6 очков набрали гандболисты "Гомеля" и "Машеки" из Могилева.

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