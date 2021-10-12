Чем удивит VIII Республиканский фестиваль национальной драматургии в Бобруйске

Бобруйск славится не только «культом бобра» и тем, что был воспет Ильфом и Петровым в «Золотом теленке». Это еще и город со своими богатыми театральными традициями.

С 12 по 16 ноября здесь пройдет уже VIII Республиканский фестиваль национальной драматургии. Недавно стала известна его конкурсная программа.

Этот форум много лет выполняет свою главную задачу — анализирует положение дел в национальной драматургии, литературные тенденции, способствует объективному взгляду на текущий современный процесс, считает известный драматург Алексей Дударев:

— Пьес во все времена писалось много, а вот настоящей драматургии было всегда мало. Бобруйский фестиваль, проходящий раз в два года, много лет системно помогает пишущей братии посмотреть то лучшее, что было написано коллегами за последнее время и поставлено в театре. Он дает возможность поучаствовать в обсуждениях спектаклей, а значит, активизирует творческую фантазию, дает новую почву для размышлений, наталкивает на новые темы. За время пандемии мы поняли, что развитие театрального процесса невозможно без подобного общения и фестивалей.

Кстати, откроется форум в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича легендарным спектаклем «Чорная панна Нясвіжа» по пьесе Алексея Дударева.Этот добротный костюмный спектакль-долгожитель в 2000 году поставил в Купаловском театре Валерий Раевский.

В фестивальную программу включены еще два спектакля по пьесам Алексея Ануфриевича. Брестский академический театр драмы покажет драматическую балладу «Не покидай меня…» в постановке художественного руководителя Александра Козака.

А хозяйка форума — труппа Могилевского областного театра драмы и комедии имени В. Дунина-Марцинкевича — представит драму «Вечер» от молодого режиссера Павла Микулика.

Национальный академический драматический театр имени Я. Коласа привезет в Бобруйск притчу «Метро» по пьесе Александра Савухи в постановке известного режиссера и художника Андрея Жигура. Спектакль был с успехом показан в Могилеве на театральной неделе «M.@rt.контакт.by».

Минский областной драматический театр, работающий в Молодечно, порадует совсем свежей работой — историческим детективом «Сестры Достоевские» по пьесе Егора Конева в постановке художественного руководителя театра Валерия Анисенко. Новый драматический театр, открывший в конце сентября свой 30-й сезон премьерой «Хамсин», покажет в Бобруйске комедийный спектакль «Нобелевская неделя».

И это далеко не вся фестивальная афиша. Гомельский городской молодежный театр примет участие в конкурсе с постановкой «Путаница» по пьесе Алексея Макейчика (режиссер Денис Федоров). Проверенную временем классику представят на форуме Мозырский драматический театр имени И. Мележа («Люди на болоте», режиссер Роман Цыркин) и Республиканский театр белорусской драматургии («Мудрамер» Н. Матуковского, режиссер Александр Гарцуев).

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