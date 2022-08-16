Чем опасен золотарник?

Оба вида встречающихся у нас золотарника (канадский и гигантский), входят в перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию на территории Беларуси.

Золотарник – многолетнее травянистое растение высотой от 80 см и более, с зелеными узкими заостренными листьями длиной 8-10 см и яркими желтыми соцветиями-метелками 12–40 см длиной. Цветет с июля по октябрь. Золотарник относится к инвазивным (чужеродным) растениям североамериканского происхождения, который распространяется быстро и агрессивно, производя огромное количество семян, и ежегодно увеличивая свои площади.

Поселяется золотарник на лугах, пустырях, по опушкам лесов. Нередко появляется на кладбищах, обочинах дорог и берегах водоемов. Заросли золотарника вытесняют местные виды сельскохозяйственных растений и кормовых трав. При этом, сам золотарник непригоден в качестве корма для крупного рогатого скота. Известно, что корневища золотарника выделяют в почву ядовитые вещества, подавляющие рост других растений. Также опасность представляет пыльца золотарника, способная вызывать у людей аллергические реакции.

По степени опасности для окружающей среды золотарник канадский находится в одном ряду с борщевиком Сосновского, а по степени агрессивности – его превосходит.

Для борьбы с золотарником применяют ряд методов, наиболее эффективным из которых является комбинированный, включающий скашивание до начала бутонизации с последующей обработкой гербицидами, перепашкой и удалением корневищ.

Важно помнить, что скошенные растения необходимо сжечь, так как семена золотарника дозревают на срезанных стеблях. Также нельзя допускать скашивание золотарника в момент осыпания семян с растений.

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О растительном мире» пользователи земельных участков обязаны проводить мероприятия по борьбе с золотарником. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение требований по уничтожению золотарника, выданных органами Минприроды и исполкомами, предусмотрена административная ответственность по статье 24.1 КоАП РБ с наложением штрафа в размере до двадцати базовых величин.