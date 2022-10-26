Чем могут обернуться покупки в местах неустановленной торговли?

В целях предупреждения возникновения заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с пищевым фактором Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» предупреждает: не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли, с рук.

При несанкционированной торговле пищевые продукты не имеют документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

В местах несанкционированной торговли отсутствует холодильное оборудование для скоропортящихся пищевых продуктов, что приводит к нарушению температурных условий хранения (реализации) продукции. Остатки непроданного в течение дня товара хранятся в антисанитарных условиях в сараях и гаражах. Учитывая погодные условия, пищевые продукты с раннего утра до позднего вечера находятся под палящими лучами солнца, что очень не безопасно для здоровья.

Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены продавцом (нет гигиенической раковины для мытья рук, отсутствует санитарная одежда), что может явиться причиной возникновения кишечных инфекций; отсутствуют личные медицинские справки продавцов, т.е. продавцы не проходят необходимых медицинских обследований и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний;

Заражение продукции опасными микроорганизмами может происходить как в процессе производства, транспортировки, хранения и обработки, так и в местах реализации, поскольку она ведется с использованием подручных средств — коробок, деревянных ящиков, которые, как правило, добываются из мусорных контейнеров, складных столов, часто торговля ведется прямо с земли. А реализация в продаже разрезанного сала, копченостей, фруктов загнивших испорченных, бахчевых культур частями и надрезами при отсутствии условий для обработки инвентаря? Опасность для организма представляют и всеми любимые шашлыки, если они плохо прожарены. Яйца, реализуемые на улице, имеют скрытые пороки, нарушение температур­ного режима хранения способствует активации размножения возбудителя сальмо­неллеза. Молочные продукты, полученные от больных животных и употребляемые без достаточной термической обработки, могут стать причиной инфекционных заболе­ваний.

Трудно представить, что на такой товар имеется спрос, однако люди не проходят мимо, а покупают… Такую продукцию употреблять в пищу просто опасно.

К сожалению, одними запретительными мерами эту проблему не решить, и пока граждане будут поддерживать спрос, такие «продавцы» не исчезнут с улиц города.

Санитарно-эпидемиологическая служба г.Бобруйска НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует воздержаться от приобретения продуктов питания в местах несанкционированной торговли, это:

-на территории, прилегающей к ТЦ «На Красноармейской», вдоль торговых павильонов по ул.Минская,54;

- у входа на территорию ТУП «Бобруйский рынок» со стороны ул. Социалистической, ул. Дзержинского и ул. Чонгарского;

-на территории у входа ООО «Рынок Северный»;

-на прилегающей территории к магазину «Евроопт» со стороны ул.Батова;

-ул. Интернациональная, 70-74.

Так же приобретение дикорастущих ягод и грибов в местах несанкционированной торговли может негативно отразиться на здоровье человека. Большинство продавцов, реализующих данную продукцию вдоль автострад, как правило, не проверяет ее на радиоактивное загрязнение.

Качество продуктов, в том числе грибов и ягод леса, также контролируется ветеринарной службой на рынках. Приобретая грибы у частных лиц, следует требовать документ, подтверждающий их радиационную безопасность, особенно у торгующих за пределами рынков. В таких случаях покупатель не застрахован от покупки некачественных грибов и ягод, из-за чего рискует свои здоровьем.

Справочно: Административная ответственность за реализацию физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте, а также в ином общественном месте вне рынка либо иного установленного местным исполнительным и распорядительным органом власти места товара, реализация которого таким лицом на рынке либо в ином установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте не запрещена в соответствии с законодательством, предусмотрена частью 6 статьи 13.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

В соответствии с частью 1 статьи 22.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до десять базовых величин.

Не рискуйте здоровьем своих родных и близких!! Кроме этого, торгующие в неустановленных для этого местах, никак не гарантируют соблюдения Ваших потребительских прав.

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