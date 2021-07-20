Чем дальше в лес… Несколько правил поведения от МЧС Бобруйска

Запреты на посещения лесов в Бобруйщине то вводятся, то отменяются. И пока сегодня нет табу, многие незамедлительно спешат за ягодной добычей или просто ради пикника. Но чем дальше в лес, тем труднее дорога домой. В первом полугодии в лесных просторах области заблудилось 23 человека, в том числе 6 детей.

Собираясь в лес, соблюдайте следующие правила:

- по возможности, не отправляйтесь туда в одиночку;

- обращайте внимание на погодные условия - в пасмурную погоду поход лучше отложить;

- надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей!

- также необходимо взять с собой компас, воду, лекарства, нож, спички;

-сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

- если с Вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне Вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей!

- если вы все же заблудились, (у вас нет с собой мобильного телефона, компаса, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно), то в первую очередь необходимо успокоиться. Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него. Если тропинка хорошо утоптана, но кусты смыкаются над ней на высоте пояса – это звериная «дорога», которая к жилью не приведет. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению.

Не следует выбираться из лесу ночью. Начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду.

Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие не прошли мимо вас: повесьте на кусты носовой платок, обломайте ветки и т.д.

Помните и про пожарную безопасность в лесу. Изможденная жарой земля, сухостой – благодатная почва для разгула огня. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом, а если еще и ветреная погода, то жди беды.

Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Помните, что разжигать костры запрещено под кронами деревьев и на торфяниках. Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Информация! Если заметили лесной пожар и справиться своими силами нет возможности – как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.