Ежедневные сводки МЧС неутешительны. «Человек пенсионного возраста» – так чаще всего выглядит портрет жертвы пожара. В силу своих возрастных и физических особенностей риск гибели пожилых людей значительно выше. Из общего количества гибели людей на пожарах – практически половина составляют люди пожилого возраста.

Причины пожаров банальны: неосторожное обращение с огнем, включенный обогреватель, эксплуатация неисправных электроприборов, а также оставленная без присмотра пища на плите. Потеря бдительности, снижение остроты зрения, слуха, проблемы с памятью часто приводят к возникновению пожаров и возгоранию. С приходом глубокой старости помимо накопленных за годы жизни опыта и мудрости, пожилым людям становятся свойственны: забывчивость, невнимательность, ухудшение состояния здоровья, а это - так или иначе повышает вероятность попадания людей почтенного возраста в экстремальные ситуации. Чтобы ваши близкие люди прожили долгую и счастливую жизнь, им очень важна ваша помощь и поддержка.

А ведь это не сложно! Стоит только оглядеться вокруг и обратить внимание на, казалось бы, простые, но очень важные вещи в родительском доме. Не прибитый предтопочный лист у печи, трещины и не побеленный дымоход, старая электропроводка, захламленный ветошью чердак рано или поздно станут причиной пожара. Чтобы в будущем не испытать мучительную горечь утраты близкого человека, уже сейчас стоит позаботиться о безопасной и счастливой старости родителей, даже если порой совсем нет времени.

Вы спросите, как это сделать? На самом деле все предельно просто. Приезжая к ним в гости обязательно проверьте, все ли у них в порядке. Если это частное домовладение, то:

– визуально осмотрите печь и дымоход – при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;

– в случае отсутствия прибейте на полу возле топочной дверцы металлический лист размером 50х70 сантиметров, он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;

– очистите дымоход от сажи, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;

– напомните еще раз родителям – категорически запрещается разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;

– запрещается закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника. Это чревато отравлением угарным газом;

– топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

Отдельное внимание следует уделить электропроводке и правилам эксплуатации электрооборудования. Помните, что не допускается:

– применять электрооборудование не заводского изготовления;

– оставлять его включенным в электросеть без присмотра (за исключением электрооборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра);

– использовать его не по назначению и в условиях, не соответствующих противопожарным требованиям эксплуатационной документации, с поврежденным кабелем (проводом), выключателем, розетками и другим электрооборудованием;

– превышать номинальную токовую нагрузку электрического удлинителя.

В жизни случается всякое. Возникают разные ситуации, когда без помощи родных и близких невозможно обойтись и в первую очередь это касается людей почтенного возраста. Именно им в большей степени необходима забота, любовь и активное участие детей в их судьбе. Не зря народная мудрость гласит: «Хорошие дети – счастливая старость». И это верно. Помните, мы в неоплаченном долгу перед своими родителями, но в наших силах сделать их жизнь лучше, в трудную минуту подставить свое плечо, поддержать, а самое главное – своевременно позаботиться о безопасности.