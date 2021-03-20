Человек, который не знает свое прошлое, не может построить свое будущее. В школе №30 прошли мероприятия, посвященные 78-летию со Дня Хатынской трагедии
33 0
0
0
Читайте
также
также
-
Человек, который не знает свое прошлое, не может построить свое будущее. В школе №30 прошли мероприятия, посвященные 78-летию со Дня Хатынской трагедии
-
День памяти жертв Хатыни прошел в гимназии №1
-
У мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» проходит митинг-реквием
-
Сегодня у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием
-
ТЦСОН Ленинского района приглашает семейные пары, отмечающие 50 лет и более совместной жизни
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости