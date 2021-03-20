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Общество

Человек, который не знает свое прошлое, не может построить свое будущее. В школе №30 прошли мероприятия, посвященные 78-летию со Дня Хатынской трагедии

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Человек, который не знает свое прошлое, не может построить свое будущее. В школе №30 прошли мероприятия, посвященные 78-летию со Дня Хатынской трагедии

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