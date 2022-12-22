Частые простуды – признак сниженного иммунитета

Частые простудные заболевания кого угодно могут выбить из колеи. Если человек постоянно болеет, его жизнь превращается в сплошные таблетки, капли и горчичники, а бесконечные больничные листы не прибавляют ему ни любви начальства, ни, само собой, каких-либо надежд на карьерный рост. Какова же может быть причина частых простуд и как с ней можно бороться?

Часто болеющими считаются люди, переносящие 6 и более простудных заболеваний в год, а причина простудных заболеваний почти всегда – в вирусной инфекции. Особенно досаждают вирусы малышам, в настоящее время таких детей педиатры вносят в особую группу «ЧБД» (часто болеющие дети) и ведут за ними особое наблюдение. Как правило, по мере роста и взросления дети болеют все реже, во взрослом же возрасте здоровый человек в идеале не должен болеть чаще двух раз в год, причем причины этих болезней должны лежать в плоскости сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.

Увы, к сожалению, мало кто из нас сегодня может похвастать столь крепким здоровьем – по статистике среднестатистический человек переносит 3-4 простудных заболевания в год, а жители больших городов болеют еще чаще. И прежде всего это связано с ослаблением иммунитета, которому способствует целый ряд факторов.

Что такое иммунитет

Упрощенно говоря, это линия обороны нашего организма, а именно комплексная его реакция, направленная на защиту от внедрения агрессивных чужеродных агентов: вирусов, бактерий с их токсинами, паразитов, донорских тканей, а также собственных клеток, трансформировавшихся вследствие каких-то патологических процессов (например, онкологических) и т.д.

Любое вторжение чужеродного материала (его мы называем антигеном) немедленно вызывает клеточный иммунный ответ, выражающийся в выработке специальных клеток-фагоцитов, которые захватывают и нейтрализуют антиген. Но это не единственная линия обороны. Еще существует и иммунитет гуморальный, в соответствии с которым антиген обезвреживается специальными химически активными молекулами – антителами. Такими антителами служат специальные сывороточные белки крови, которые называются иммуноглобулинами.

Третья стратегия защиты организма состоит в так называемом неспецифическом иммунитете. Это барьер, образуемый нашей кожей и слизистыми оболочками, а также наличие специальных, разрушающих микроорганизмы, ферментов в жидкостных средах организма. Если же вирус проник в клетку, это не значит, что он победил – у человека с сильным иммунитетом в ответ на это вырабатывается специальный клеточный белок интерферон, что как раз сопровождается высокой температурой.

Как видите, природой предусмотрено множество возможностей, чтобы защититься от агрессии вирусов и бактерий. Но мы не случайно упомянули, что наш современник, и особенно житель мегаполиса, как правило, не может похвастать сильным иммунитетом. И на это есть свои причины.

Отчего иммунитет снижается

Самая глобальная причина снижения иммунитета – этот наш пресловутый неправильный образ жизни.

Питание с преобладанием жирных рафинированных продуктов, простых углеводов, канцерогенов (копчености и жареные блюда). Сюда же относим переедание.

Недостаток физических нагрузок. Наше тело рассчитано на значительную двигательную активность – все его системы и механизмы правильно работают только при соблюдении этого условия! Что же делаем мы? Преимущественно лежим и сидим.

Загрязнение окружающей среды. Воздух с вредными примесями, хлорированная вода, обилие бытовых химикатов, нитраты и прочие добавки в продуктах ежедневно «бомбардируют» нас, выступая агрессивными захватчиками. Электромагнитные излучения, повышенный уровень шума относим сюда же.

Постоянный стресс, волнения, связанные с необходимостью не потерять свой заработок, обеспечить своей семье достойное существование, а также хроническая усталость и недосыпание как следствие перегруженного рабочего дня и обязанностей по дому.

Вредные привычки, а именно, курение и алкоголь.

Многие ученые склоняются сегодня к мнению, что на иммунитет негативно влияет стерильность нашей жизни. Все, начиная от кипяченых сосок и бутылочек для малыша и заканчивая антибактериальным мылом для рук и антибиотиками при самом слабом кашле, не дает иммунитету пройти «тренировку» в борьбе против какого-то минимума патогенных микробов, благодаря которой он только укрепляется (по аналогии с воздействием прививки).

Иммунитет расслабляется и вследствие рафинированности жизни современника. Теплая одежда, жаркий обогрев жилища, ни малейшего сквознячка – все это приводит лишь к одному. Свежий ветерок и дождик, а вы как раз оказались не в своей теплой уютной машине, а как назло, на улице, и – простуда обеспечена.

Причиной могут быть и паразитарные заболевания. Например, глистная инвазия, лямблиоз.

И, наконец, иммунитет тесно и взаимообразно связан с состоянием микрофлоры кишечного тракта. Недостаток бифидо- и лактобактерий неизбежно влечет за собой снижение иммунитета и, как следствие, частые ОРВИ и аллергические заболевания.

Признаки снижения иммунитета

Конечно же, частые простуды;

Обострение хронических заболеваний;

Повышенная утомляемость, сонливость и слабость;

Нервозность, агрессивность, раздражительность;

Нарушения работы ЖКТ: метеоризм, запоры, слабый стул;

Неудовлетворительное состояние кожи: сухость, шелушение, прыщи, воспаления и пр.

Один из этих признаков или все они вместе должны заставить вас принять превентивные меры и помочь своему иммунитету. Есть многочисленные методы и способы поднять иммунную защиту своего организма. И все они делятся на физиологические и фармакологические.

Физиологические методы поднятия иммунитета

Питание должно в обязательном порядке содержать животные и растительные белки (без них клетки иммунной системы работают плохо), и весь спектр витаминов и минералов, особенно витамины С, А, Е и витамины группы В.

Белки содержаться в мясе, рыбе, яйцах, бобовых, орехах. Витамины группы В также в мясе и печени, сырых желтках, молочных продуктах, хлебе грубого помола и отрубях, семечках и орехах. В пророщенных зернах пшеницы, растительном масле и авокадо – много витамина Е. Витамин А содержится в любых ярко окрашенных овощах и фруктах: моркови, помидорах, абрикосах, тыкве, паприке, также много его в сливочном масле, яйцах, печени.

Витамин С содержится в цитрусовых, киви, квашеной капусте, клюкве, шиповнике. Достаточное количество этих витаминов – залог хорошего состояния клеток иммунной системы.

Не менее важно регулярно пить кисломолочные напитки для поддержания микрофлоры кишечника.

Режим дня и физическая активность. Организму нужен сон не менее 8 часов в сутки, вменяемый рабочий график без переработок за полночь, обязательны занятия спортом (особенно хороши зимние виды и плавание), длительные прогулки в любую погоду. Квартиру надо часто проветривать, а спать – при открытой форточке.

Закаливание. Методик закаливания очень много. Это и прохладные ножные ванны, и обливания прохладной водой, и хождение босиком по траве. Самое главное – начинать в теплое время года, чтобы к зимним холодам можно было отказаться от вашего любимого шерстяного шарфа, в котором так жарко, но без него вы боитесь «простудиться».

Фармакологические методы поднятия иммунитета

Профилактический прием 2-3 раза в год природных адаптогенов: элеутерококка, золотого корня, женьшеня, эхинацеи, алоэ. Согласно дозировке, обозначенной на упаковке, принимайте эти настойки утром и вечером. Вечером же заваривайте мелиссу или пустырник, чтобы снизить влияние стресса на ваш иммунитет.

Профилактически, а особенно в период массовых сезонных эпидемий можно принимать гомеопатические средства для повышения иммунитета, коих сейчас в аптеках достаточно.

2-3 раза в год пропивать курс (4-6 недель) пробиотиков ( линекс, бифидумбактерин и пр.)

Вопрос о применении серьезных имунномодуляторов, таких как бронхомунал, рибомунил и т.п. обязательно решайте только с врачом-иммунологом!

По материалам zdorovieinfo.ru.