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Происшествия

Частный дом горел в Осиповичском районе

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Частный дом горел в Осиповичском районе

Частный жилой дом в пос. Татарка загорелся 26 декабря около часа дня. По информации МЧС, огнем уничтожено 20 кв. м кровли, повреждено 40 кв.м перекрытия и имущество в доме.

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