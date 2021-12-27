Частный дом горел в Осиповичском районе
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Частный жилой дом в пос. Татарка загорелся 26 декабря около часа дня. По информации МЧС, огнем уничтожено 20 кв. м кровли, повреждено 40 кв.м перекрытия и имущество в доме.
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