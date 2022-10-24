Часть купюр, полученных при продаже автомобиля, оказались поддельными

56-летний могилевчанин обратился в банк, чтобы открыть вклад и положить на счет свои сбережения – более 10 тысяч долларов США. Однако при пересчете предъявленных купюр у кассира возникли сомнения в подлинности четырех денежных билетов достоинством по 100 долларов США. Их изъяли и направили в Могилевский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

По результатам исследований судебный эксперт пришел к выводу, что данные денежные билеты изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все реквизиты и изображения на купюрах, включая изображения знаков серийных номеров, оттисков печатей и защитных элементов, выполнены способом электрофотографической печати, что не соответствует регламентированным способам печати при изготовлении денежных билетов Федеральной резервной системы США.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Могилевчанин пояснил, что данными долларовыми купюрами с ним рассчитались несколько лет назад за продажу автомобиля.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области обращают внимание граждан на по-прежнему существующую проблему фальшивомонетничества: регулярно на исследование судебным экспертам поступают поддельные доллары США и рубли Центрального банка Российской Федерации, реже – евро и белорусские рубли. Судебные эксперты рекомендуют: если при совершении валютно-обменных операций у вас возникает хотя бы малейшее сомнение в подлинности денежной купюры, лучше попросить ее заменить – во избежание проблем.