Чашку кофию…А можно в свою?

Экоактивисты города обеспокоены ростом кофеен в городе: «Хорошо, что в Бобруйске на выбор множество кофеен, но все они продают кофе навынос. Изнутри почти все одноразовые бумажные стаканчики покрыты тонким слоем полиэтилена, чтобы стакан выдерживал высокую температуру и не промокал. Из-за сплава бумаги и пластика материал почти невозможно переработать. В естественной среде бумага разложилась бы за 1-2 года, но из-за наличия пластика в составе одноразовые стаканчики обречены десятилетиями лежать на свалке. Вот и получается, что свалки в стране растут быстрее деревьев».

Да уж, деревья в среднем растут 50 лет, стаканчики делают из первичной целлюлозы (читай: деревьев), а нужны они нам минут на 15-20. А свалки в этом случае вечны.

Во всем мире для производства одноразовых бумажных стаканчиков ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев.

Что ж, вникнув в суть вопроса, ищем решение проблемы. К слову, в России развивается движение людей, которые отказались от использования одноразовых стаканчиков для кофе и ходят за любимым напитком со своей тарой. Этот порыв постепенно замечают владельцы кофеен и даже делают таким посетителям скидки. Движение получило англоязычное название My cup, please.

– Согласно постановлению Министерства здравоохранения Респуб­лики Беларусь от 10.02.2017 г. №12 «Санитарные нормы и правила ­«Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», кофейни не имеют возможности налить вам напиток в принесенную тару, – поясняет инструктор-валеолог Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Оксана Добровольская. – Об этом говорят пункты 84 и 111. 84: «Все поступающие в организацию продовольственное сырье, пищевые продукты, материалы и изделия должны соответствовать настоящим санитарным нормам и правилам, а также другим техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к качеству и безопасности продукции, материалов и изделий, сопровождаться документами о качестве и безопасности». 111: «Для раздачи и организации потребления готовых блюд в организации должны использоваться чистая, сухая посуда и столовые приборы (в том числе одноразового использования). Повторное использование одноразовых посуды и столовых приборов запрещается.

Исходя из ответа специалиста можно заключить: если вы за спасение планеты от лишнего мусора, вам следует наливать кофе в свою кружку/термос дома, а не в кофейне. Если же ваш уровень бариста так себе и нужен настоящий кофе, загляните в кофейню раньше, чтобы насладиться бодрящим напитком в керамике за столиком, а не на ходу.