Церковное новолетие — начало индикта

Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Последним же праздником, завершающим церковный год, является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года, как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

Но важно также отметить, что любой «новогодний праздник» — довольно условная дата. Астрономы знают, что все точки земной орбиты абсолютно равноправны, и совершенно безразлично, какую из них принять за начало отсчета. 1-е сентября Юлианского календаря (14-е по новому стилю) — такая же условная дата. Даже учебный год в Средневековой Руси начинался не с 1 сентября, а три месяца спустя 1 декабря на память пророка Наума. И незадачливый школяр, отправляясь к учившему его за горшок каши дьячку, представлял его тяжелую десницу и бормотал рифмованную молитву: «Пророк Наум, наставь на ум».

И в Римской империи, и на Руси наступление Нового года праздновалось первого марта. Александрийские ученые обосновали эту традицию тем, что Бог, по их расчетам, завершил творение мира именно первого марта, в пятницу, которая предшествовала дню отдохновения, субботе.

1 сентября, сменившее привычное 1 марта в России в 1363 году, а в Римской Империи в царствование Константина Великого в 325 году, — дань гражданской византийской традиции. Начало индикта — это начало финансового года, начало нового периода сбора налогов. Сам индикт — одна пятнадцатая часть индиктиона, пятнадцатилетнего промежутка времени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная между годом и веком единица отсчета исторического времени.

Некоторые историки считают, что счет по индиктионам был введен Константином взамен счета по языческим олимпиадам, которые окончательно были упразднены Феодосием Великим в 394 году. Священное предание сохранило свидетельство о том, что индикт и индиктион были введены в церковный календарь в знак благодарности равноапостольному Императору за прекращение гонений и провозглашение веротерпимости.

С понятием индикта и простого индиктиона связано еще одно понятие — Великого Индиктиона или, как его называли на Руси, Миротворного Круга. Великий Индиктион, в отличие от простого, не является хозяйственной величиной. Этот огромный промежуток времени в 532 года определяет пасхальный цикл, а вместе с ним и весь церковный календарь. Создание Великого Индиктиона отцами Первого Вселенского собора было, по сути дела, воцерковлением известного с языческих времен Юлианского календаря.

В день церковного новолетия в православных храмах совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.

По материалам calend.ru.