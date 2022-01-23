Церемония закрытия турнира пожарных-спасателей

Завершились три дня напряженной и честной борьбы за звание лучшей команды пожарных-спасателей. В субботу, 22 января, состоялось тожественное закрытие XVIII турнира по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту на Кубок председателя Бобруйского горисполкома и награждение победителей. В спортивном зале «Спартак» собрались все участники соревнований из 9 команд и гости.

Первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель сказал: «Это были необычные и очень эмоциональные дни, наполненные яркими впечатлениями. Это был праздник дружбы, который объединил участников турнира в одну большую семью. Я не сомневаюсь в том, что это событие останется в памяти у всех». Первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев отметил высокий уровень подготовки участников соревнований, заинтересованность самих ребят в результативности, пожелал командам дальнейших успехов и стимула для спортивного роста. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко заметил, что «турнир показал волевые и человеческие качества участников», которые проявили себя не только в командной игре, но и добились отличных показателей в личном зачете соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Лучшим спортсменом турнира признан Олег Коржов из команды города Наро-Фоминска. «Все было замечательно, на высоком уровне. Самым интересным для меня был первый день с волейбольными состязаниями. Не менее захватывающими были и соревнования по пожарно-спасательному спорту. Приятное общение с коллегами. Я впервые принимал участие в бобруйском турнире, и могу сказать: хочется еще раз приехать к вам», – поделился российский спасатель.

По итогам трех дней соревнований и общей сумме баллов определили победителей турнира. Третье место заняла команда Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь, на втором месте – команда «Бобруйск-2» и на первом – команда «Бобруйск-1». Им вручили медали, дипломы и специальные призы. Поздравляем!

Руслан Андреев, капитан команды «Бобруйск-1»:

– Конечно, горжусь нашей командой, что в очередной раз отстояли Кубок. Завоевать – тяжело, но отстоять всегда еще сложнее. А мы стараемся это делать ежегодно. Команда с 2010 года ни разу не проигрывала и всегда на победных местах. Залог успеха в том, что наши пожарные-спасатели – все универсалы, каждый выступает в 2-3 видах спорта. Турнир приурочен к профессиональному празднику, поэтому приезжают коллеги из других областей и стран, проходит постоянное общение, обмен опытом. Все участники рады посетить наш гостеприимный город и в очередной раз поучаствовать в таком великолепном турнире.

Андрей Бабин, начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

– Мы знаем, что побеждает всегда сильнейший, поэтому наши ребята серьезно готовились. Спасатель, который не может выполнить тяжелую физическую работу по спасению, по проведению аварийно-спасательных работ, наверно, не вправе называться настоящим спасателем. Спорт в Бобруйском горрайотделе был, есть и будет на одном из важных мест, наряду с профессиональной подготовкой. Поэтому сегодня команды «Бобруйск-1» и «Бобруйск-2» стали победителями XVIII турнира среди подразделений пожарных-спасателей, что, конечно же, очень приятно. Самое важное, что эти спортивные мероприятия прошли без травм. Ребята получили положительные эмоции. Появились новые знакомства, завязались дружеские отношения. Мы, как принимающая сторона, надеемся, что этот турнир будет продолжаться, сохраняя добрые традиции.

Маргарита Бушуева

Фото Виктор Доронин.