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Спорт

Церемония закрытия футбольного сезона пройдет 9 декабря

belta.by 33 0

Церемония закрытия футбольного сезона пройдет 9 декабря

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией "Звездный мяч - 2020" пройдет в усеченном формате без представителей СМИ. Участие в мероприятии примут только номинанты, представители ассоциации "Белорусская федерация футбола" и ее партнеры. Церемония пройдет при строгом соблюдении рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19.

Во время мероприятия свои награды получат лауреаты сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, а также лучшие игроки по мини-футболу и пляжному футболу.

Традиционное поздравление ветеранов белорусского футбола на этот раз будет проведено отдельно.

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