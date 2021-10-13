Cердце матери лучше солнца греет. О женщинах, чьи радость и богатство в детях

1. Похожа ли ваша жизнь на ту, какой вы себе ее представляли много лет назад?

Юлия Соловянчик воспитывает шестерых детей. Работает специалистом по оказанию розничных банковских услуг в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Юлия: – Если честно, я уже и не помню свои представления или мечты... Но, естественно, с появлением детей переустановка, переоценка ценностей, понятий происходит в каждой семье. Здорово, когда родители готовы к этому, когда дети, их интересы учитываются в семье. Думаю, мы смогли все выстроить с учетом пожелания каждого члена нашей «вселенной».

Ольга Романенко воспитывает пятерых детей. Старшему сыну – 17 лет, младшей дочери – 3 годика. Занимается парикмахерским делом.

Ольга: – Моя жизнь, конечно же, не похожа на ту, что я себе представляла. Потому что, когда начинают расти детки и их появляется больше, то и вопросов становится больше. И я не понимала моментально, как их решить, потому что опыт-то приходит с годами и те методы воспитания, что я применяла к первенцу, уже невозможно применить к другим детям. Конечно же, я рисовала себе более беззаботную жизнь, как в кино, и смеялась над комедиями, которые были сняты о непослушных детях. Но, по-моему, никто не задумывается, что на самом деле так в жизни и происходит, только опыт приходит с годами.

Татьяна Овсяник воспитывает двух дочерей и троих сыновей. Работает в ОАО «Белшина» бухгалтером.

Татьяна: – Нет, я не представляла свою жизнь именно такой. Я никогда не планировала, что у меня будет многодетная семья. У моих родителей двое детей. Но я рада, что все сложилось именно так.

2. Как проводите выходные дни с семьей?

Юлия: – Выходные дни для меня не являются выходными в общем понятии. Но я стараюсь находить радость и позитив в каждой минуте. А вообще суббота – это занятость детей минимум до обеда по кружками и секциям, а это значит, что их привезти и забрать. Ну а далее все, как у всех: школьники с уроками, младшие во дворе, взрослые со стиркой, уборкой, готовкой... Воскресенье проходит более лайтово. Здесь и блинчики с утра, и игры, и неспешный обед, и вечерние фильмы.

Ольга: – Я работаю по графику 2/2, и если выпадает выходной на субботу или воскресенье, стараемся сходить в кино, парк, на выставку, в театр. Стараюсь каждого ребенка сводить на «свидание», то есть провести время индивидуально с каждым вне дома. Сходить в кафе и во что-нибудь поиграть.

Татьяна: – Выходные дни, как правило, проходят в домашних делах и заботах. Обычно это стирка, уборка, приготовление еды, уроки. А еще это отличный повод собраться всем вместе, уделить внимание и время ­каждому ребенку.

3. Что самое трудное и легкое в материнстве?

Юлия: – Материнство – это самая большая ответственность в мире. Это большое искусство, и ему необходимо учиться. Не надо воспринимать материнство как испытание. Но материнство разное бывает. Когда счастье, когда испытание, когда колоссальный труд, когда гордость. Поэтому здесь сложно ответить однозначно, для каждой из нас оно свое.

Ольга: – Самое трудное – это выделить время индивидуально каждому, потому что мама всем пятерым нужна здесь и сейчас и всем сразу; вовремя «приструнить» нарастающее раздражение. Легко с ними играть в игры настольные, например, ходить по лужам в резиновых сапогах (что я тоже люблю), быть рядом с детьми просто маленькой мамой.

Татьяна: – Для меня нет ничего трудного в материнстве. Все, что я делаю, в радость и удовольствие, ведь это ради детей. Да, иногда думаешь о том, что можно было бы полежать, поспать, а приходится крутиться, как заводной, но это совершенно не в тягость.

4. Какой подарок, который вы получали от детей, для вас самый ценный?

Юлия: – В качестве подарка можно рассмотреть все: рисунок, чашка кофе, бутерброд, шоколадка, купленная на собранную мелочь, подушка, принесенная под голову, закрытая дверь, чтобы я отдохнула... Все эти моменты ценны и рассматриваются как подарок.

Ольга: – Самое ценное – не материальные подарки, а то, когда я прихожу и дети встречают и говорят: «Мам, а мы сегодня убрали, мам, а я тебе блинов испек (сын Алексей очень любит любой вид творчества, рукоделия и кулинарии тоже).

Татьяна: – Мне очень приятно, когда дети предлагают помощь, подходят и говорят: «А давай вместе будем делать». Вот их отзывчивость, чуткость для меня и есть самый большой подарок.

5. Что для вас главное в воспитании детей?

Юлия: – Главное в воспитании – собственный пример, а не воспитание в прямом смысле слова. Я считаю, что ребенку важны поддержка, внимание, доверие со стороны родителей, а не следование четким правилам. «Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя» – гласит английская пословица.

Ольга: – Главное – не упустить драгоценное время, успеть дать им то, что пригодится в жизни, чтобы они не выросли эгоистами, и в будущем видеть счастливые и здоровые семьи, где жена радуется, когда муж бежит с работы и старается ей помочь, для того чтобы вместе провести больше времени, где жена разделяет с мужем интересы и не плачет от безысходности. Но еще важнее понимать, что дети мало слушают ушами, что им говорят родители, они смотрят глазами и берут с нас пример. И если я чаще раздражаюсь и срываюсь, дети себя ведут так же. Если я разделяю с ними их трудности, то они делают так же. Ведь когда ребенка обидели и он приходит ко мне, то прежде всего нуждается, чтобы его просто пожалели, а зачастую именно в этот момент мы бежим и начинаем уделять внимание обидчику (детям важно внимание любого рода), а обиженный чаще остается со своей обидой наедине. Я считаю, что нужно научиться быть внимательной к себе и чуткой к детям. Мне, конечно же, еще много нужно работать на собой, но признание проблемы – это ведь первый шаг к исправлению!

Татьяна: – Самое главное – чтобы дети выросли хорошими, порядочными людьми. И я стараюсь прививать им понятия, что такое хорошо и что такое плохо.

Татьяна Гонца – мама пятерых деток и сейчас в ожидании шестого. По образованию Татьяна Сергеевна портной-­закройщик и техник-технолог швейной промышленности, но жизнь не успела связать с профессией. Вышла замуж, один за другим пошли детки-погодки. Теперь основное ее занятие – воспитание подрастающих ребят, а хобби (так уж совпало) полезные для семьи: кулинария, выпечка, эксперименты на кухне в приготовлении разных блюд, рукоделие, вязание и вышивка. Глава семьи Илие Гонца родом из Молдовы, вырос в многодетной семье, получил профессию по специальности «строительство и деревообработка». Татьяна с гордостью говорит, что муж у нее талантливый человек и на все руки мастер: умеет и делает все в доме для семьи (даже мебель). Много детей – сознательный выбор супругов: «Сколько Бог даст малышей, столько и будет. Просто радуемся всем нашим деткам». Старшая Дарья – творческая девочка. Учится в 4-м классе 26-й школы, занимается в школе искусств №2 им. Оловникова по классу скрипки, поет, танцует, любит участвовать в культурных мероприятиях. Второклассник Георгий тоже в этом году поступил в школу искусств по классу аккордеона. Первоклашка Мария по примеру старших потребовала, чтобы и ее «отдали в музыкальную школу». Выбрали гитару, и сейчас девочка учится в подготовительном классе. Ариша в возрасте беззаботного детства, посещает детский сад №51. Самый маленький Семен (1,5 годика) купается в любви и внимании родителей, старших сестер и братьев.

– Татьяна Сергеевна, опишите обычный день в роли мамы.

– Обычный день у нас в семье начинается с очень энергичного и веселого утра, а у мамы особенно: надо собрать всех детей в школу и садик. Одеваю, заплетаю косички, кормлю завтраком. Все разошлись, малыш еще спит, и у меня есть в запасе время, чтобы отдохнуть либо чем-то заняться. Обычно выбираю отдых: хочется поспать лишние полтора часа. Потом ждет активный день по хозяйственной части: стирка, уборка, готовка. Прогулка с ребенком и походы по магазинам. Встречаю старших из школы, обед по расписанию, надо помочь детям с домашними заданиями, проводить в музыкальную школу. Вечером все собираются дома, и становится очень шумно: игры, оставшиеся уроки, совместный ужин, семейная прогулка. А перед сном читаем книги. Для всей семьи день завершен, а для меня продолжается домашними делами и мелкими заботами. Так и пролетает незаметно.

– Счастливая мама – счастливые дети. Что необходимо маме, чтобы быть счастливой?

– Конечно, самое главное – когда детки здоровы, тогда и мама действительно счастлива. Мне кажется, это самое ценное. Я считаю, еще мама должна реализоваться как личность. Каждая женщина, наверное, счастлива, когда может уделить время себе, чисто таким женским штучкам. Самое элементарное – сходить в парикмахерскую, сделать при­ческу, маникюр. Когда можно в свободной обстановке, никуда не торопясь, купить себе красивое платье. Мама счастлива, когда все успела, что запланировала, когда у нее все сегодня получилось сделать. Счастье, когда реализовываются твои хобби или мечты, маленькие достижения.

– Чем любите заниматься в свободное время? Идеальный отдых для вас?

– Свободное время, сразу признаюсь, бывает редко. Но в принципе, если правильно планировать свой день, то оно, конечно же, есть. Нужно просто научиться рационально распределять время. Мои интересы служат на благо семьи. Люблю заниматься выпечкой. Поэтому в свободную минуту, я, наверно, что-то вкусное и экспериментальное приготовлю для семьи. Очень люблю петь, просто так, для себя. Могу посмотреть информационное видео вдохновляющее или мотивиру­ющее на что-либо. Зимой было немного свободного времени, когда Семен был еще совсем маленький и не такой активный, и я в этом году окончила автошколу. Давно хотела получить водительские права, договорилась и ходила на занятия, когда малыш спал или муж меня подменял. И опять-таки, это очень полезно для семьи, когда мама умеет водить машину. А идеальный отдых пока только в мыслях и мечтах. На сегодня идеально для меня хотя бы пару дней провести вместе с мужем, чтобы мы были только вдвоем. Мне кажется, всем большим семьям этого не хватает. Пока такой отдых не реализовать, потому что всегда отдыхаем с детьми. Хотя очень ценно, когда вся семья вместе проводит время. Это очень сближает деток с родителями, находишь взаи­мопонимание в непринужденной обстановке. Но все равно иногда маме и папе нужно отдохнуть исключительно вдвоем.

– Какими секретами и подсказками по воспитанию можете поделиться с другими родителями?

– Конечно, на первом месте в семье должна быть любовь. Мне кажется, залог счастливой семьи, когда каждый ребенок желанный, когда его ждут и любят, хотят с ним общения, ожидают как маленькое чудо. Я думаю, что хорошее воспитание будет у детей, когда у мамы с папой правильные отношения. Очень важна между супругами настоящая любовь, а не прос­то обязательства и обстоятельства, когда нужно сохранять семью. Когда они любят друг друга, когда они одна плоть, как в Библии написано, а дети – плоды их любви. Вот тогда ежедневный хороший пример перед глазами. Ну и чтобы дети в семье с родителями были друзьями. Чтобы каждый ребенок чувствовал, что он друг маме и папе, что он дорог и важен. Когда в любом возрасте он может прийти к родителям и открыто поговорить о своих переживаниях, чтобы было доверие. Тогда и формируется в ребенке все самое хорошее, доброе, ценное.

– Самая лучшая профессия в мире – быть мамой! И хотя материнство – самая трудная из работ, но всегда приносящая радость. Вы согласны?

– Да, согласна на 100 процентов. Убеж­даюсь в этом каждый день. Моральный и физический труд, пропускаешь через себя все эмоции близких людей, накапливается усталость – все это есть. Заботиться о большой семье – очень нелегкий труд. Когда не просто накормил-одел, но и моральные ценности вкладываешь, чтобы семья была порядочная, состоявшаяся, самодостаточная, то теряется очень много сил. Но когда ты видишь результат этих трудов, понимаешь, что все усилия были ненапрасны: да, действительно, в этом твое счастье, твое призвание, твое вознаграждение.

В семье Захарчук воспитываются пятеро детей. Мама Валентина – домохозяйка, папа Артур работает в Москве, дети – школьники. 13-летний Артем – увлекающийся спортом подросток: пробовал заниматься плаванием, легкой атлетикой, сейчас осваивает приемы дзюдо. Шестикласснице Алине (11 лет) нравится шить мягкие игрушки. Виктория (10 лет) хорошо рисует карандашами и красками. Второклассник Егор и первоклассник Андрюша еще не определились с увлечениями и пока постигают азы школьных знаний. Большая, дружная, веселая семья, в которой «все друг за друга горой».

– Валентина Борисовна, опишите свой обычный день в роли мамы.

– День у меня начинается в полседьмого утра, в семь часов поднимаю детей. Умываемся, одеваемся, завтракаем, отправляю в школу. Четверо у нас ходят на первую смену и один – на вторую. И начинается по дому работа: убрать, приготовить еду, помочь сделать уроки. Пока что мама живет интересами детей. Если надо, ребята помогают мне по хозяйству, могут убрать у себя в комнатах, посуду помыть, мусор вынести. Часто все вместе ходим в гости к тете. Там маленькая племянница, их двоюродная сестричка, и дети очень любят с ней играть, нянчить.

– Счастливая мама – счастливые дети. Что необходимо маме, чтобы быть счастливой?

– Чтобы дети не болели. Я буду самой счастливой, если все будут здоровы. Самые запоминающиеся счастливые моменты в жизни связаны с детьми. Помню, к примеру, во втором классе старший сын (он хорошо поет и тогда выступал на всех праздниках в школе) поздравлял меня со сцены с Днем матери, с 8 Марта, участвовал в конкурсе «Планета детства». А вообще у меня каждый день счастливые мгновения, когда дети приносят хорошие оценки из школы, когда добиваются успехов в своих делах, когда обнимают и говорят, как любят.

– Чем любите заниматься в свободное время? Идеальный отдых для вас…?

– Если выпадает свободная минутка, люблю сходить в гости к сестре, посмотреть какой-нибудь сериал. Я такой домашний семейный человек. Поэтому идеальный отдых, когда дома тишина, никто не шумит, когда можно час-два просто полежать. Такое бывает не особо часто. Когда в выходные дни дети уходят гулять на улицу, вот тогда можно немного расслабиться и отдохнуть. Все остальное время мама нарасхват: поговорить, помочь, подбодрить, утешить, приласкать…

– Какими секретами и подсказками по воспитанию можете поделиться с другими родителями?

– Никаких особых секретов воспитания и нет в нашей семье. Надо просто любить детей, тогда они будут послушными. Не кричать на них, прислушиваться к их мнению, учитывать их желания, уважать.

– Самая лучшая профессия в мире – быть мамой! И хотя материнство – самая трудная из работ, но всегда приносящая радость. Вы согласны?

– Полностью с этим согласна. Материнство – каждодневный труд, который требует от женщины внимания, самоотдачи, заботы, любви к детям, но потом это все возвращается к тебе сторицей и радует сердце.