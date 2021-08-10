Цены на автомобильное топливо увеличиваются с 10 августа

С 10 августа стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличилась. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,95 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,05 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,27 рубля, ДТ – 2,05 рубля, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа текущего года составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 32,3%. С учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6%.