Цены на автомобильное топливо повышаются в Беларуси 6 июля
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В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо, сообщается на сайте концерна "Белнефтехим".
Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 6 июля изменяются и составят: АИ-92-К5-Евро - Br1,90, АИ-95-К5-Евро - Br2, АИ-98-К5-Евро - Br2,22, ДТ - Br2.
Как отметили в "Белнефтехиме", с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 10,3%.
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