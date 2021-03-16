Цены на автомобильное топливо изменятся в Беларуси с 16 марта
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В Беларуси с 16 марта розничные цены на автомобильное топливо поднимаются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте «Белнефтехима».
Так, АИ-92 будет стоить 1,77 руб. за литр, АИ-95 – 1,87 руб., АИ-98 – 2,09 руб., ДТ – 1,87 руб.
Рост цен обусловлен компенсацией возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой ценовой стратегией.
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