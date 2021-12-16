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Общество

ЦСОН Первомайского района проводит обучение навыкам ухода членов семей, которые ухаживают

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ЦСОН Первомайского района проводит обучение навыкам ухода членов семей, которые ухаживают

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» проводит обучение навыкам ухода членов семей, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами.

Услуга предоставляется по месту проживания нетрудоспособного гражданина на безвозмездной основе.

Проводятся занятия по формированию практических навыков ухода, включая помощь в перемещении, соблюдении личной гигиены, питье, кормлении.

За оказанием социальной услуги необходимо обратиться в отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра (ул.50 лет ВЛКСМ, 16, телефон 727366). Для заключения договора при себе иметь  документ, удостоверяющий личность.

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