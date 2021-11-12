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Религия

Центр «Покрова» организовал интерактив о важных вопросах для взрослых

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Центр «Покрова» организовал интерактив о важных вопросах для взрослых

10 ноября на базе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска» методист Центра «Покрова» Надежда Полякова встретилась с молодыми, активными, любознательными родителями, передает пресс-центр Бобруйской епархии.

Тема встречи: «Как мы находим друг друга?»
В форме интерактивных игр участники мероприятия рассуждали и отвечали на серьезные вопросы:
— Как понять, кто мне нужен?
— Как и где найти «своего человека»?
— Для чего мы включаем режим «поиск»?
— В чем основа выбора человека для создания семьи?
— Как увидеть суть человека до свадьбы?
Также с помощью упражнений «Желания» и «Ценности» присутствующие смогли заглянуть в себя, разобраться со своими жизненными ценностями и ключевыми целями.

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