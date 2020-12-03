Центр досуга и творчества приглашает принять участие в городском конкурсе «Праздник Рождества»

Бобруйская городская организация ОО «БСЖ», учреждение культуры «Центр досуга и творчества г.Бобруйска», при поддержке отдела идеологической работы и по делам молодёжи Бобруйского горисполкома, Бобруйской епархии Белорусской православной Церкви, Бобруйского городского объединения профсоюзов и Попечительского Совета при Бобруйской епархии объявляет городской конкурс «Праздник Рождества». Конкурс направлен на духовно-нравственное, эстетическое воспитание и просвещение детей, подростков и молодёжи.

Конкурс проводится по двум номинациям:

«Рождественская ёлка» – ёлка оформляется в учреждениях, организациях, храмах, духовных центрах в традициях и игрушками, характеризующими Рождество (это – коллективная работа, представляющая творческий потенциал и особенности, специфику каждой организации подавшей заявку на конкурс) (не путать с новогодней ёлкой);

«Рождественский Ангел» – выполняется из различных материалов, в разной технике с использованием разнообразных технологий, размер работы по высоте от 15 до 40 см (игрушка, сувенир и т.д.)

Конкурсанты могут участвовать в одной или двух номинациях.

Заявку установленного образца (форма прилагается) участники конкурса по номинации «Рождественская ёлка» подают в электронном виде с 5 по 20 декабря 2020 года по адресу: УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» ukcdit@tut.by.

Заявки вместе с работами в номинации «Рождественский Ангел» – сдаются в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» (адрес: ул. Куйбышева, 59) до 21 декабря.

Работы будут выставлены для всеобщего просмотра в фойе Центра, в дальнейшем выставка примет участие в Архиерейской Рождественской ёлке.

Сроки-проведения: 20 декабря 2020 года – 20 января 2021 года.

Каждая семья может проявить фантазию и весь свой творческий потенциал. Подробности можно узнать по телефонам: 71-55-10, 43-38-42.

Евгения Мартынова и Ирина Соколовская, методисты УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»