Центр досуга и творчества поздравил женщин города с Днём Матери

УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» поздравил женщин города с Днём Матери. 14 октября не просто день, а праздничный день. С 1996 года в нашей стране отмечается День Матери, приуроченный к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

В жизни каждого человека есть земной ангел-хранитель, носящий звание - мама. УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» поздравил мам и будущих мамочек со светлым, великим праздником. В связи с этим прошёл ряд выездных мероприятий:

13.10 состоялись концерты солистов народного казачьего ансамбля «Вольница» под живой аккомпанемент - баян, аккордеон для женщин самого женского предприятия нашего города ОАО «Славянка».

14.10 прошли концерты для прекрасных женщин: ОАО «Красный пищевик», 147-ЗРП. Приезжать в эти коллективы стало хорошей традицией нашего сотрудничества и дружбы. В честь женщин звучали трогательные, душевные слова и музыкальные поздравления от солистов Центра: Андрея Батюни, Анастасии Стариковой, Веры Глушаковой, Алины Стрельчени и народного казачьего ансамбля «Вольница».

Так же в этот день на базе УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска» состоялся концерт в рамках мероприятия «Свет материнской любви» народного хора ветеранов «Золотые годы», которым с августа 2021 руководит молодой специалист Стрельченя Алина Витальевна.

Творческий коллектив Центра передал всё своё тепло, настроение, любовь и частичку души. Женщины не остались равнодушны, вместе с нами пели и подтанцовывали на своих рабочих местах. Однозначно праздник получился.

Вечером юные звёздочки танцевальной студии «Лаборатория танца» в рамках акции «Каждой маме ласковое слово» поздравили своих любимых мамочек. Один за другим на сцену выходили юные таланты, они танцевали, читали стихи, и все это посвящалось любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз показал свои творческие способности. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались.

В субботу участники студии ДПИ «Майстрыха.ВY» поздравят своих любимых мамочек подарками, изготовленными своими руками – это будут куколки и броши.

Евгения Мартынова и Ирина Соколовская, методисты УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»