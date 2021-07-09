Центр досуга и творчества на Куйбышева открыл детскую фотозону

В фойе учреждения культуры «Центр досуга и творчества Бобруйска» организована детская площадка с фотозоной, улыбающимся солнышком, семицветиком «На радость нашим детям».

– У каждого из нас в маленьком возрасте были верные друзья. Мы с ними делились своими секретами, разговаривали, играли, ухаживали и они делали, нашу жизнь весёлой, радостной, интересной, – рассказывает методист по работе с детьми Центра досуга и творчества Бобруйска Ирина Соколовская. – Все эти разные большие и маленькие, красивые и смешные, интересные и классные игрушки сделаны нашими талантливыми сотрудниками и подарены друзьями Центра. Мы всегда открыты для детей, которые посещают Центр из оздоровительных лагерей, детей нашего микрорайона, и рады каждому кто приходит к нам. Приходя в наш Центр, можно поиграть и сфотографироваться с котиками, совушками, ёжиком, обняться с мишкой, бычком, гусеницей, измерить длину удава и подарить улыбку друзьям, как это уже сделали герои нашего фоторепортажа.

Дети удивляются, радуются, интересуются, кто и как изготавливал игрушки. Открываем секрет - это наши сотрудники: костюмер Светлана Куприна, завхоз Валентина Роскач, художник Ирина Мелешкина.

Ждём Вас ежедневно с 9:00 до 20:00 в нашем Центре по адресу ул. Куйбышева, 59. Вход свободный - за улыбку.