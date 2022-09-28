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Общество

Центр досуга и творчества г. Бобруйска проводит акцию «Поделись своей игрушкой»

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Центр досуга и творчества г. Бобруйска проводит акцию «Поделись своей игрушкой»

«Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них помнит об этом» – под таким девизом проходит выставка, которая может продолжаться столько времени, сколько мы взрослые вместе с детьми будем давать ответ на вопрос «Что такое семья?».

Предложить свой ответ можно в виде фотографии, рисунка, любой поделки, сделанной своими руками и другими видами творчества и фантазии.  Наши дети дали свои ответы, и мы их закрепили на игрушки. В этой коллекции может быть и ваш ответ. Свой ответ в виде детского одеяльце предложила семья из ОАО «Славянка».Выставкой мы также приглашаем всех принять участие в акции «Поделись своей игрушкой». Как часто мы слышим «Дети выросли и некуда девать игрушки». Еще чаще за последний год у себя в Центре мы слышали: «Как хорошо, теперь я буду знать куда принести игрушки своих детей и внуков».  Мы с радостью и благодарностью примем ваши игрушки, главное, чтобы они были в хорошем состоянии.

На выставке представлены детские рисунки участников конкурса, который проходил в рамках форума «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». Созданы фотозоны, с помощью красивых сказочных баннеров и с любой игрушкой можно поиграть и сфотографироваться.Выставкой мы еще раз подчеркиваем, что семья — это самое главное и в нашем Центре мы живём одной большой дружной семьей и утверждаем, что наши папы – самые надежные, мамы – самые красивые, а дети – самые любимые и талантливые.Добро пожаловать в наш Центр за позитивом, радостью и теплом.  Ждем ваши игрушки, поделки и предложения. Мы открыты для сотрудничества.

Ирина Соколовская, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»

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