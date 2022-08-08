«Центр досуга и творчества Бобруйска» приглашает на кружки

Занятия проходят по адресу: ул. Куйбышева, 59, тел. 43-38-42.
На бесплатной основе:
- Танцевальная студия «Dance time» – 13-16 лет (рук. Радевич Анастасия Николаевна, +375-44-557-90-19).
- Народный казачий ансамбль «Вольница» - 25-50 лет (рук. Бовда Вячеслав Иванович, +375-29-326-45-04)
- Народный хор ветеранов труда «Бобруйские зори» 50-70 лет - (рук. Козлова Любовь Анатольевна, +375-29-241-31-30)
- Народный хор ветеранов «Золотые годы» - 55-80 лет (рук. Стрельченя Алина Витальевна, +375-33-652-21-57)
- Народный военно-исторический клуб «Газдава» 25-45 лет - (рук. Щербич Гордей Николаевич, +375-29-130-68-35)
На платной основе:
- Танцевальная студия «Лаборатория танца» – от 3,5 до 14 лет (рук. Радевич Анастасия Николаевна, +375-44-557-90-19).
- Вокальная студия «ДО-МИ-СОЛЬКИ» – 4-18 лет (рук. Старикова Анастасия Андреевна, +375-44-748-02-43).
- Студия танца «Smoky» – 6-17 лет (рук. Сытник Ирина Игоревна, +375-29-371-33-30).
- Спортивная секция «Каратэ-до» – 7-14 лет, подготовительная спортивная секция «Каратэ-до» (5-7 лет), подготовительная группа по ОФП для дошкольников – 3-5 лет, Школа оздоровления – с 14 лет (рук. Новиков Сергей Егорович, тел. +375-29-638-66-41).
- Студия декоративно-прикладного искусства «Майстрыха.by»: с 6 лет (рук. Качан Гульнара Кенеспаевна, тел. +375-29-314-90-79).
- Группа рисования для детей - 6-14 лет (рук. Луцкина Оксана Николаевна, тел. +375-29-995-08-14).