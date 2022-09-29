Ценовой контроль. Депутаты провели мониторинг в Бобруйске

Цены на хлеб, макаронные изделия, свинину, молоко, масло сливочное, овощи, детское питание и другие социально значимые продукты, товары и лекарства находятся под особым контролем государства. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь регулярно проводят мониторинги цен, чтобы контролировать соблюдение постановления Совета Министров от 7 апреля 2022 года «О регулировании цен».

Утром 28 сентября народные избранники Владимир Гацко и Вера Широкая посетили магазины двух крупных торговых сетей и аптеку в Бобруйске. Их задача – проверить цены, наличие, ассортимент товаров из списка, представленного в постановлении №214.

– Мониторинг цен длится уже второй год. Если бы государство не принимало принципиальной и жесткой позиции на группу социально значимых товаров, то, наверное, мы бы сейчас видели другую ситуацию. Законодательство по регулированию цен дает возможность каждому белорусу приобрести потребительский пакет товаров первой необходимости по адекватным, доступным ценам, – отметила Вера Владимировна.

С этим согласны и покупатели. Пенсионер Борис Королец пришел за покупками в магазин в центре города, где можно приобрести сразу все нужные продукты, что очень удобно для пожилого человека. «Когда много магазинов, всегда можно выбрать тот, где товары продают по приемлемым ценам для населения. Самое главное – обилие продуктов питания на полках и витринах.

Очень правильно, что государство контролирует цены на значимые для людей товары. Это необходимо, чтобы народ не волновался. Я считаю, мы живем зажиточно, под мирным небом, и это надо ценить», – высказал мнение Борис Семенович.

Заведующий одного из торговых объектов, где проходил мониторинг, Анна Пустошилова рассказала, что каждый день у них оформляют карточки на социальную скидку 10 процентов, которая действует для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Еженедельно в торговых сетях проводятся акции, причем скидки периодически «ставят» в том числе и на социально значимые продукты.

Для мониторинга депутаты выбрали магазины в центре города, где высокая проходимость покупателей, чтобы посмотреть, не завышают ли цены в торговых объектах, пользуясь выгодным расположением. В результате нарушений не выявили: все нормы постановления №214 выполняются.

– Можно отметить положительный момент: не все торговые сети используют максимальный предел торговой надбавки, который допускается до 1,2 процента. Чтобы привлечь покупателя, они используют эту конкурентную среду, ведь потребители голосуют рублем, – заметила Вера Широкая. – Мы постоянно работаем в округах, беседуем с избирателями и выясняем, что на данный момент вызывает тревогу. И сами обращаем внимание на цены в магазинах: каждый депутат точно так же, как все граждане, покупает товары и продукты. Мониторинг цен – не разовая акция, мы ежемесячно его проводим и сотрудничаем с управлением торговли.

– Вопрос формирования цены и соблюдения законодательства ценообразования находится у нас на постоянном контроле, – подтвердил заместитель начальника управления торговли и услуг горисполкома Игорь Нестерович.

Следующий объект мониторинга – аптека №8 Могилевского РУП «Фармация», которая работает в круглосуточном режиме. Здесь нарушений тоже не выявлено.

– Проверили, согласно приложения №2 постановления, наличие лекарственных средств и посмотрели регулирование цен. В аптеке имеются все препараты согласно перечню по дозировкам, производителям и не допускается превышения цен, – озвучил результат мониторинга депутат Владимир Гацко. – Более того, хочу отметить, что цены на 31 позицию из 46 лекарственных препаратов первой необходимости остались в той же ценовой позиции, как и были в апреле этого года, а на некоторые даже снизились. Анализируя ценообразование, видим, что ведется работа с поставщиками, чтобы они снижали цену, и в свою очередь РУП «Фармация» не допускает поднятия стоимости лекарственных средств. Идет регулирование цен. Как обозначил Глава государства, важно, чтобы была доступность товаров первой необходимости и, в частности, лекарственных препаратов. И чтобы ценовая политика была удобна для населения.

Владимир Владимирович отметил, что при общении избиратели не высказывают нареканий на отсутствие каких-либо медикаментов.

Обеспечивается достаточно широкий ассортимент средств для лечения бобруйчан, чтобы пациенты могли принимать лекарственные препараты, назначаемые специалистами.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.