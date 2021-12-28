Цена нефти марки Brent превысила $78
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,2% и достигла $78,21 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18.51 мск, сообщает ТАСС.
В последний раз стоимость нефти Brent была выше $78 за баррель 26 ноября. К 18.57 нефть марки Brent торговалась на уровне $78,22 за баррель (+3,21%).
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