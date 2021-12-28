Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Цена нефти марки Brent превысила $78

52 0

Цена нефти марки Brent превысила $78

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,2% и достигла $78,21 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18.51 мск, сообщает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти Brent была выше $78 за баррель 26 ноября. К 18.57 нефть марки Brent торговалась на уровне $78,22 за баррель (+3,21%).

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »