Цена нефти марки Brent превысила $78

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,2% и достигла $78,21 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18.51 мск, сообщает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти Brent была выше $78 за баррель 26 ноября. К 18.57 нефть марки Brent торговалась на уровне $78,22 за баррель (+3,21%).