Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $2450 за 1 тыс. куб.м

Стоимость газа в Европе в результате торгов впервые с 8 марта превысила $2450 за 1 тыс. куб.м. Это следует из данных лондонской биржи ICE, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В целом рост стоимости газа с начала дня превысил 6%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2464 за 1 тыс. куб.м, что эквивалентно 234,5 евро за МВт.ч.

Отмечается, что повышение стоимости голубого топлива происходит на фоне роста спотовых цен в Азии, остановки на плановый ремонт ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе. Кроме того, с конца июля газопровод "Северный поток" функционирует на 20% от своей максимальной мощности, что связано с остановкой работы нескольких турбин.