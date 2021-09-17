Цена газа в Европе упала до $735 за 1 тыс.куб.м после рекордного роста накануне

Цена на газ в Европе в ходе торгов 16 сентября ускорила падение до около $735 за 1 тыс. куб. м после того, как накануне на пике почти достигала рекордных $970 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Общее падение цены газа за день составляет уже 15%. Накануне стоимость голубого топлива росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а на пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до примерно $800 за 1 тыс. куб. м.

Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1000 за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Стоимость топлива будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2".