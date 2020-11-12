Цена биткойна впервые с января 2018 года превысила $16 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 3,68%, в пике достигая отметки в $16,043 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 12:51 мск.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $16 тыс. за штуку в январе 2018 года.

По данным на 13:00 мск, курс биткойна находился на уровне $16,097 тыс. за штуку.

О криптовалюте

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

tass.ru