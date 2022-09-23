Цель – успех в жизни. Для выпускников-сирот в Бобруйске прошла информационная встреча

Даже взрослому человеку необходима поддержка близких людей. А когда в самостоятельную жизнь вступает ребенок-сирота или оставшийся без попечения родителей, то подставить надежное плечо ему должны государство и неравнодушные люди, которые готовы подсказать и помочь этим ребятам, как построить дальнейшую жизнь после получения профессии в учреждении образования. Специалисты отделения сопровождаемого проживания ТЦСОН Ленинского района курируют таких молодых людей, стараются объяснить,

направить. 22 сентября на базе аграрно-экономического колледжа для выпускников-сирот и оставшихся без попечения родителей провели

информационную встречу, где представители разных сфер нашего города

рассказали им о правах и возможностях, ответили на интересующие вопросы.

– Здесь сегодня собрались люди, которые готовы каждого из вас взять за руку и вести для того, чтобы вы стали успешными, чтобы ни в чем не нуждались. Для того, чтобы вы поняли: только своим трудом и умом можно в жизни чего-то

достичь. И как только вы решите и поймете для себя, чего вы хотите добиться в жизни, мы всегда и во всем готовы вам помочь, – нацелила участников встречи на сотрудничество заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова.

Начали с актуальных вопросов о предоставлении жилья. «Социальное жилье (1-комнатная квартира) предоставляется состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам при подходе очереди на срок до 5

лет, после оно переходит в разряд арендного. И арендное, и социальное жилье принадлежат государству, не наследуется, его нельзя продать. За арендные квартиры нужно вносить коммунальные платежи и ежемесячно арендную плату, получившие социальное жилье платят только за коммунальные услуги. Следует думать о том, чтобы построить собственное жилье, можно воспользоваться льготным кредитом под 1 процент годовых на 40 лет», – рассказала главный

специалист отдела строительства горисполкома Елена Халецкая. «Желающие могут получить место в общежитии (не менее 6 кв.м.), которое сиротам предоставляется вне очереди. Как правило, при наличии свободных мест заселяют 1 человека в комнату. При создании семьи можно претендовать на большую жилплощадь в блоке общежития», – отметила представитель ЖКХ

Ирина Китова.

Следующая тема встречи – трудоустройство. «Сегодня на рынке труда востребованы все рабочие профессии. Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве, организовать переподготовку, повышение квалификации», – заверила начальник отдела из управления по труду, занятости и социальной защите Зинаида Новикова.

Приглашенные специалисты озвучили еще много важной информации для выпускников-сирот, которая пригодится им в самостоятельной жизни. Например, куда обращаться за адресной социальной и гуманитарной помощью, где можно

пообщаться с психологом. Чтобы на положительном примере ребята убедились, как можно реализоваться в жизни, на встречу поделиться личным опытом пригласили успешных молодых людей, которые прошли тот же нелегкий путь, оставшись в детстве без родителей. Сергей Емельянов работает на предприятии «Бобруйскагромаш», создал семью и недавно стал отцом. Он считает, что имея цель и желание доказать, прежде всего себе, что ты можешь – многого можно добиться в жизни. Александра Юхневич после школы-интерната с отличием

окончила технологический колледж и в 2014 году пришла работать на «Славянку». Признается, что первый год в освоении профессии был самым трудным, не сразу сложились и отношения с коллегами. Но девушка нашла понимание и поддержку в трудовом коллективе, который и сегодня (уже на протяжении 8 лет) остается

частью ее семьи. За это время получила заочно высшее образование по специальности «инженер-технолог» и думает о перспективах на будущее.

Александра – человек творческий и увлеченный, изучает английский язык. С помощью государства девушка 2 года назад построила квартиру. Недавно вышла замуж и вместе с мужем они учатся быть семьей.

– Родных у меня не было, но рядом были хорошие люди. Воспитательница моя всегда говорила, что нужно получить достойное образование. И мне

действительно с детства нравилось учиться, искать что-то новое, развиваться. Друзья всегда поддерживали, подбадривали добрыми словами и делами: «Ты молодец! У тебя все получится!». Для меня это было очень важно. Хочу пожелать

ребятам преображать мечты в цель и делать маленькие шажочки к ней. Никогда

не сдавайтесь, хотя и будет трудно, но всегда идите вперед, – посоветовала Александра Юхневич.

– Вы все можете сделать сами, ваша жизнь – в ваших руках. Знайте, что никто не оставит вас одинокими: если нужна будет помощь, обращайтесь – и вам всегда помогут. Но если хотите быть сильными, успешными, учитесь

рассчитывать, прежде всего, на себя. Главное – правильно выбрать цель, – завершила встречу мотивирующими словами Инна Новикова.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.