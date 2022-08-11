ЦБУ №703 в преддверии 100-летнего юбилея Беларусбанка

В этом году ОАО «АСБ Беларусбанк» отмечает 100-летний юбилей. Сегодня это крупнейший банк страны, который предлагает клиентам высокий уровень надежности и современные технологии, огромный спектр операций.

Одно из главных условий хорошей работы – дружный коллектив, то есть команда, которая видит общую цель, уважает труд и друг друга, стремится помочь, поддержать, порадовать.

При соблюдении этих условий работа всегда будет праздником, несмотря на любые трудности. И знаете, нашему ЦБУ повезло: коллектив у нас сложился отличный!

Коллектив богат на таланты: спортивные, кулинарные, художественные, музыкальные. А творчество помогает нестандартно мыслить, интуитивно находить оптимальное решение, легко работать и просто добиваться результатов.

Творческие личности – это необязательно представители творческих профессий, главное, что они на любом месте творчески относятся к делу.

Эффект от благотворительных действий нашего ЦБУ трудно измерить и оценить, поместить в таблицу показателей и включить в банковский кодекс и корпоративное поведение.

А наш патриотизм проявляется не в словах и лозунгах, а в жизненной позиции каждого члена коллектива, в его повседневных делах на благо страны, города, дома… Патриотизм – это вечная ценность, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее.

Люди, связанные такими делами, по-другому взаимодействуют в жизни, коллективе, на рабочем месте.

Дорогие друзья! Поздравляем вас, всех наших клиентов, со 100-летием банка! Пусть наша совместная деятельность будет успешна и важна! Здоровья, взаимопонимания, высоких доходов и хорошего всем настроения!

С любовью, коллектив ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк»