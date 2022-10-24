Cборная команда Могилевской области по боксу завоевала Кубок Республики Беларусь

17-22 октября в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» прошёл Открытый Кубок Республики Беларусь по боксу среди элиты. В турнире приняло 99 боксёров со всех регионов нашей страны.

Воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренеров Сергея Болбаса и Вадима Болбаса – Александр Радионов, выиграв три боя, стал победителем соревнований в весовой категории до 71 кг и был признан лучшим боксером турнира.

Так же спортсмен этого тренерского тандема Никита Гарбуз, впервые выйдя на взрослый ринг, одержал две победы и занял третье место. Выпускник Бобруйской СДЮШОР Алексей Коктиков стал сильнейшим на Кубке в весовой категории до 80 кг. Еще один выпускник, Вадим Волчок, завоевал серебро. Также три медали у боксеров БГУОР: Владислав Смоловский и Александр Довнар – серебряные призеры, Даниил Сысоев – бронзовый. Благодаря этим успехам сборная команда Могилёвской области завоевала Кубок Республики Беларусь.