Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года

Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с переходом к Риму 1 декабря председательства в "двадцатке". Видеозапись с его выступлением на фоне Колизея размещена в его Twitter-аккаунте, сообщает ТАСС.

"Итоговый саммит лидеров состоится 30-31 октября, здесь, в Риме, Вечном городе, столице Италии, где мы подведем итоги года", - сказал Джузеппе Конте.

Премьер-министр обозначил круг основных задач председательства своей страны в группе ведущих экономических держав, в которые входят обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства - "Люди, планета, процветание" (на итальянском языке все три слова начинаются на одну букву).

Пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила также расписание министерских встреч "двадцатки", которые откроются 3-4 мая в Риме форумом министров культуры и туризма. Встреча глав МИД планируется 28-30 июня в Матере, министров экономики - 9-10 июля в Венеции, окружающей среды и энергетики - 22-23 июля в Неаполе, здравоохранения - 5-6 сентября в Риме, сельского хозяйства - 19-20 сентября во Флоренции. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Председательство в G20 перешло к Италии от Саудовской Аравии.